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    Van'da buzlanan yolda otomobil devrildi: 5 yaralı

    Çaldıran ilçesinde yollardaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Araçta bulunan 5 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 22.12.2021 - 11:01
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 11:02
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    Van'da buzlanan yolda otomobil devrildi: 5 yaralı

    Van'ın Çaldıran ilçesinde sürücüsü bilinmeyen 65 LE 712 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Bu etkiyle şarampole devrilen otomobilde bulunan 5 kişi ise ağır yaralandı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Bölgedekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta çıkarılan 5 kişi, ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Van da buzlanan yolda otomobil devrildi: 5 yaralı #1

    Van da buzlanan yolda otomobil devrildi: 5 yaralı #2

    Van da buzlanan yolda otomobil devrildi: 5 yaralı #3

    Van da buzlanan yolda otomobil devrildi: 5 yaralı #4

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