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- Van'da buzlanan yolda otomobil devrildi: 5 yaralı
Van'da buzlanan yolda otomobil devrildi: 5 yaralı
Çaldıran ilçesinde yollardaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Araçta bulunan 5 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 22.12.2021 - 11:01
- Güncelleme : 22.12.2021 - 11:02
Van'ın Çaldıran ilçesinde sürücüsü bilinmeyen 65 LE 712 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.
5 KİŞİ YARALANDI
Bu etkiyle şarampole devrilen otomobilde bulunan 5 kişi ise ağır yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Bölgedekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta çıkarılan 5 kişi, ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.