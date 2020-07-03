Van'da cansız bedeni bulunan Melek toprağa verildi

Su kanalının kıyısında oynarken kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan 2 yaşındaki Melek, gözyaşları içinde defnedildi.

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Yücel Memiş'in 2 yaşındaki kızı Melek Memiş, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynarken kayboldu.

Baba Yücel Memiş ise yakınlarıyla birlikte dere yatağına dökülen kanal çevresinde kızını aradı.

Sonuç alamayan baba, durumu jandarmaya bildirdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bölgeye Van’dan polis dalgıç ekipleri, Jandarma Sualtı Timleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Mahallelinin de katılımıyla başlatılan aramalarda, dün akşam saatlerinde minik kızın, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta suyu Van Gölü'ne dökülen derede cansız bedeni bulundu.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Küçük Melek’’in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından, ailesine teslim edildi. Minik Melek’in cenazesi, Seyit Muhammet Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

​Melek Memiş’in babası Yücel Memiş, devletin desteğini hep yanlarında gördüklerini belirterek, “Küçük kızımın cansız bedenini evimize 5 kilometre uzaklıkta, dere yatağında bulduk. Allah devletimizden razı olsun, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Polis, AFAD ve jandarma hep birlikte aradılar. Üzgünüz yapacak bir şey yok, devlet sağ olsun" dedi.