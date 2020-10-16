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    Van'da cep telefonunun patlama anı

    Van’da şişen cep telefonu bataryası, tamir için getirildiği dükkanda bomba gibi patladı. Patlama anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 16.10.2020 - 09:58
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    Van'da cep telefonunun patlama anı

    Van'da cep telefonu satışı ve tamiri yapan bir dükkanda meydana olayda, bir müşteri telefonunun bataryasını değiştirmek için tamirciye getirdi.

    Tamirci, telefonun arkasını açtığı sırada batarya bir anda patlayarak alev aldı.

    Tamirci telefonu yere atarken, bataryadan yükselen alevler ise gömleğinin bir kısmını yaktı.

    ŞİŞEN BATARYA UYARISI YAPTI

    Patlama ihtimalini bildiği ve titiz çalışmasına rağmen bataryanın patladığını ifade eden Orhan Aköz, “Patlayan batarya bize bir zarar vermedi. Ancak evde, iş yerinde bu şekilde şişen bataryalı telefon kullananlar daha büyük tehlikelere maruz kalabiliyor. Bu yüzden vatandaşların dikkatli olmasını istiyoruz. Elektronik cihazlarda şişen batarya olursa bir an önce yetkili servislere başvursunlar. Çünkü bu bataryalar patladığında bomba etkisi oluşturuyor. Böyle bir duruma düşmemek için cep telefonu, tablet ve bilgisayar bakımlarının zamanında yapılmasını istiyoruz.” dedi.

    Van'da cep telefonunun patlama anı ViDEO

    cep telefonu patlama

    cep telefonu patlama

    cep telefonu patlama

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