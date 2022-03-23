Petrol
121.12
4.88%
Euro
16.35
-0.03%
Dolar
14.85
0.21%
Altın
925.10
0.98%
Borsa
2183
-0.26%
Bitcoin
627.224
-0.67%
BTXN Coin
41.37
-0.33%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Van'da çifte cinayet sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

    Van'da, 2 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık Mehmet Veysi Şengüler (50) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
    • DHA
    • 23.03.2022 - 19:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da çifte cinayet sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

    Van'ın İpekyolu ilçesi Defterdarlık Caddesi'nde, 29 Ocak'ta, silahla 65 ER 173 plakalı otomobildeki Veysel Coşkun (65) ve 30 metre uzaklıktaki sokakta ise eşi Zeynep Şengüler'i (47) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan öğretmen Mehmet Veysi Şengüler hakkında, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması tamamlandı.

    2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

    Van 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Şengüler hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme', '6136 sayılı kanunun 13'üncü ve 15'inci maddelerine muhalefet' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

    "AKIL SAĞLIĞI TAM" RAPORU

    Hazırlanan iddianamede; avukatının talebiyle sanığın akıl sağlığı yönünden tam teşekküllü hastaneye sevk edildiği, burada akıl sağlığının tam olduğuna dair sağlık kurulu raporunun düzenlendiği kaydedildi.

    Zeynep Şengüler'in telefon kullanmadığı ve telefon hattının olmadığı belirtilen iddianamede; Zeynep Şengüler ile Veysel Coşkun arasında telefon irtibatı, mesajlaşma ya da ilişki tespit edilemediğine yer verilirken, bu nedenle 'haksız tahrik' hükümlerinin uygulanmaması talep edildi. Davanın ilk duruşması, 31 Mayıs'ta görülecek.

    Van da çifte cinayet sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi #1

    Van da çifte cinayet sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi #2


    İlginizi Çekebilir

    GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu
    Teknoloji

    GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu

    Ekranların tatlı sert babasıydı! En Son Babalar Duyar'ın efsanesi Ali Erkazan'ın son hali...
    Medya

    Ekranların tatlı sert babasıydı! En Son Babalar Duyar'ın efsanesi Ali Erkazan'ın son hali...

    Yatırım uzmanı ile en güvenli yatırımı yap, formu doldur ücretsiz üyeliğini aç!
    Bitcoin

    Yatırım uzmanı ile en güvenli yatırımı yap, formu doldur ücretsiz üyeliğini aç!

    Görüş Bildir