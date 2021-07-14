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    Van'da çıkan arazi kavgası, Esenyurt'ta da sürdü

    Husumetli iki aile arasında Van'dayken çıkan arazi tartışması, Esenyurt'ta da taraflardan birinin ev basmasıyla sopalı sokak kavgasına dönüştü.
    • İHA
    • 14.07.2021 - 10:40
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 11:56
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    Van'da çıkan arazi kavgası, Esenyurt'ta da sürdü

    Dün öğle saatlerinde İstanbul Esenyurt'taki Mehterçeşme Mahallesi'nde çıkan tartışmanın Van'a dayandığı belirlendi.

    Van’lı iki akraba aile arasında Van’da bulunan bir arazi yüzünden anlaşmazlık çıktı.

    Geçen hafta Van’da başlayan kavga, Esenyurt’ta bulunan ailelere de sıçradı.

    SOPALARLA MAHALLE BASTILAR

    Taraflardan biri, sopalarla mahalle basarak küfür edip ortalığı birbirine kattı. Bu sırada balkona çıkan diğer tarafı gören grup, bir anda daireyi taşlamaya başladı.

    KAVGA ANI KAMERADA

    Taşlardan kaçan aile, kendilerini eve kapatıp grubun dağılmasını bekledi. Yaşanan anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Van'da çıkan arazi kavgası, Esenyurt'ta da sürdü VİDEO


    Van da çıkan arazi kavgası, Esenyurt ta da sürdü #1

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