Van'da çocuğa şiddete 8 yıl hapis talebi

2,5 yaşındaki bebek, annesi ve sevgilisi tarafından öldüresiye darbedildi. Hastaneye kaldırılan bebek babasına teslim edilirken, anne ve sevgilisine 8 yıla kadar hapis talep edildi.

Van'da 2,5 yaşındaki çocuğa şiddet ihbarı, ekipleri harekete geçirdi.

İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şiddete maruz kalan çocuğu hastanede tedaviye alırken, anne Z.H. ve erkek arkadaşı S.A., gözaltına aldı.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen çocuğun annesi 'aile yükümlülüğünün ihlali' suçundan, erkek arkadaşı da 'kötü muamele', 'eziyet' ve 'kasten yaralama'dan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bebeğin gözü morararak kapandı

Şiddete uğrayan 2,5 yaşında çocukla ilgili olarak kayıtlarda basit tıbbi müdahale ile giderilemez şekilde yaralandığı, bir gözünün tamamen morarıp kapandığı, durumunun 'vahim' nitelikte olduğu yer aldı.

"Gözünü korkutayım bir daha yapmasın"

Anne Z.H., verdiği ilk ifadesinde, birlikte yaşadığı 'eşim' dediği S.A.'nın daha önce oğluna birkaç tokat attığını belirterek, "Ancak daha önce hiç bu şekilde darbetmemişti. Olay günü oğlum banyoda düşüp ağladığında eşim bana 'gözünü korkutayım ki bir daha yapmasın" dedi. Ben eşimi engellemek için üstüne kapandım fakat bu kadar engelleyebildim. Ben suça iştirak etmedim" ifadelerini kullandı.

"Suçlamaları kabul etmiyorum"

Birlikte yaşadığı Z.H.'nin oğluna şiddetten tutuklanan S.A. ise "Çocuğun yüzündeki izler banyoda düşmesi neticesiyle meydana gelmiştir. Vücudu hassastır. Bu nedenle en ufak bir darbe vücudunda ize neden olmaktadır. Bunların benimle bir ilgisi yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi

8 yıla kadar hapis talebi

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, anne Z.H., ve erkek arkadaşı S.A. hakkında yürütülen soruşturma ise tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan 3 sayfalık iddianame, Van 1'inci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Savcı, sanıklar için 'Çocuğa karşı eziyet' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istedi.

Olayı bir tanıdık ortaya çıkardı

Olay ise sanıkların bir tanıdıkları tarafından ortaya çıkarıldı. Evlerine sürekli gelip giden tanıdıklarının, her gün çocuğun bedeninin çeşitli yerlerinde morluklar dikkatini çekti. Aileye 'neden böyle' diye sorulması üzerine ise kadın çocuğun yaramaz olduğunu ve düşüp bir yerlerini morarttığını söyledi.

Bebek babasına teslim edildi

Sürekli bunu fotoğraflayan kişi, son geldiği gün ise çocuğun durumunun kötü olduğunu fark etmesi üzerine durumu polise haber verdi. Şiddete uğrayan çocuğun tedavisinin ardından babasına teslim edildiği öğrenildi.



