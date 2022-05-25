Van’da çocuk kaçırma iddiası: Emniyet yalanladı

Van Emniyet Müdürlüğü, son zamanlarda sosyal medyada yer alan ‘çocuk kaçırma’ paylaşımlarını yalanladı. Yapılan açıklamada, “Provokasyon amacı güdülüyor” denildi.

Son günlerde sosyal medyada yayılan bir iddia korkutuyor…

Birkaç ilde güvenlik güçlerini harekete geçiren iddianın konusu ise “çocuk kaçırma…”

Asılsız çıkıyor

Önce sosyal medyadan paylaşılıyor, ardından duyarlı olan kişiler güvenlik güçlerine ihbar ediyor.

Ancak bu ihbarların çoğu asılsız çıkıyor.

Van emniyeti yalanladı

Son olarak aynı durumun yaşandığı Van’da emniyet harekete geçti.

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Van, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kırıkkale gibi farklı illerde çocuk kaçırma haberlerine/paylaşımlarına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

“Provokasyon amacı güdülüyor”

İHA’da yer alan açıklamada, “Bununla ilgili müdürlüğümüze ve adı geçen illerimizdeki emniyet müdürlüklerimize yapılan herhangi bir şikayet ya da mağduriyet başvurusu bulunmamaktadır. Provokasyon amacı güdülerek, ilimizin güvenliğini ve huzurunu hedef alan ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan bu tür art niyetli ‘çocuk kaçırma’ paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır.” denildi.