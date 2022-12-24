Nesli koruma olan bir dağ keçisi, Armutçu ailesinin penceresini kırıp eve girdi. Dağ keçisinin köpeklerden korkmuş olabileceği belirtildi.

Van’ın Gürpınar ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yatağan Mahallesi'nde yaşayan Armutçu ailesi, akşam saatlerinde beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı.

Aile çay içerken, nesli koruma altında olan dağ keçisi salon penceresinin camını kırıp içeri girdi.

DHA’nın haberine göre; keçi, televizyona zarar verdi.

Yakalanan dağ keçisinin ayakları bağlandı

Aile tarafından yakalanan keçinin kendisine ve eşyalara zarar vermemesi için ayakları bağlandı.

Ardından keçiyi teslim almaları için jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

Van’da dağ keçisi, camı kırıp eve girdi VİDEO



“Köpeklerden kaçmış olabilir”

İlk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade eden ev sahibi Ecevit Armutçu, dağ keçisinin mahalleye geldikten sonra köpeklerden korkup kaçmış olabileceğini, yolunu şaşırıp kurtulmak isterken de camdan içeri girdiğini belirtti.