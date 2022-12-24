Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8369
0.19%
Dolar
18.6796
0.09%
Altın
1.079
0.44%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
320.167
0.17%
BTXN Coin
6.85
3.31%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Van’da dağ keçisi, camı kırıp eve girdi

    Nesli koruma olan bir dağ keçisi, Armutçu ailesinin penceresini kırıp eve girdi. Dağ keçisinin köpeklerden korkmuş olabileceği belirtildi.
    • 24.12.2022 - 13:15
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 13:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van’da dağ keçisi, camı kırıp eve girdi

    Van’ın Gürpınar ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yatağan Mahallesi'nde yaşayan Armutçu ailesi, akşam saatlerinde beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı.

    Aile çay içerken, nesli koruma altında olan dağ keçisi salon penceresinin camını kırıp içeri girdi.

    DHA’nın haberine göre; keçi, televizyona zarar verdi.

    Yakalanan dağ keçisinin ayakları bağlandı

    Aile tarafından yakalanan keçinin kendisine ve eşyalara zarar vermemesi için ayakları bağlandı.

    Ardından keçiyi teslim almaları için jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

    Van’da dağ keçisi, camı kırıp eve girdi VİDEO

    “Köpeklerden kaçmış olabilir”

    İlk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade eden ev sahibi Ecevit Armutçu, dağ keçisinin mahalleye geldikten sonra köpeklerden korkup kaçmış olabileceğini, yolunu şaşırıp kurtulmak isterken de camdan içeri girdiğini belirtti.

    Van’da dağ keçisi, camı kırıp eve girdi #1

    Van’da dağ keçisi, camı kırıp eve girdi #2

    Van’da dağ keçisi, camı kırıp eve girdi #3

    Van’da dağ keçisi, camı kırıp eve girdi #4


    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    TOD TV nedir, nasıl üye olunur? TOD TV'de Süper Lig maçları ücretsiz mi?
    Medya

    TOD TV nedir, nasıl üye olunur? TOD TV'de Süper Lig maçları ücretsiz mi?

    2023 FIFA hakemleri listesi belirlendi
    Futbol

    2023 FIFA hakemleri listesi belirlendi

    Görüş Bildir