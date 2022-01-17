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    Van'da doğum sancısı çeken kadın, yol açılınca hastaneye kaldırıldı

    Doğum sancısı çeken 25 yaşındaki kadın, 3 saatlik yol açma çalışmasının ardından hastaneye yetiştirildi.
    • DHA
    • 17.01.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 09:02
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    Van'da doğum sancısı çeken kadın, yol açılınca hastaneye kaldırıldı

    Van'ın Özalp ilçesine bağlı Yarımkaya Mahallesi'nde Esra Alpdağtaş'ın doğum sancısı tutunca yakınları, yollarının karla kaplı olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

    İhbarla bölgeye karla mücadele ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Van Büyükşehir Belediye ekipleri, 3 saat süren çalışmayla yolları iş makinesi ile açtı.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Yolun açılmasının ardından adrese giden sağlık ekipleri, Alpdağtaş'ı Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Esra Alpdağtaş'ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, yakınları Van Büyükşehir Belediyesi ile sağlık ekiplerine teşekkür etti.

    Van da doğum sancısı çeken kadın, yol açılınca hastaneye kaldırıldı #1

    Van da doğum sancısı çeken kadın, yol açılınca hastaneye kaldırıldı #2

    Van da doğum sancısı çeken kadın, yol açılınca hastaneye kaldırıldı #3

    Van da doğum sancısı çeken kadın, yol açılınca hastaneye kaldırıldı #4


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