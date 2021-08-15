Van'da düğüne giden konvoy kaza yaptı

Van'da düğüne giden konvoy kaza yaptı

Düğüne giden minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, şarampole yuvarlandı. Araç içerisinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde, Zülküf Yılmaz yönetimindeki 65 NU 970 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

5 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili araştırmanın devam ettiği belirtildi.