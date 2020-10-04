Van'da durdurulan minibüsteki su kolilerinin altından 27 kilo 794 gram eroin çıktı

Şüphe üzerine Van polisinin durdurduğu minibüsün içerisindeki su kolilerinin altına gizlenmiş vaziyette 27 kilo 794 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyet, bir şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Van'ın Başkale ilçesinde güvenlik güçleri denetim yapıldı.

Yapılan denetim kapsamında bilgilendirme yapan Van Emniyet Müdürülüğü, uyuşturucu ile mücadelede narkotik ekiplerinin son başarısını aktardı.

ŞÜPHELİ MİNİBÜS DURDURULDU

Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Başkale ilçesi Büklümdere Mahallesi’nde devriye görevini ifa ettikleri esnada seyir halinde bulunan 65 plaka sayılı minibüsün şüphe üzerine durdurulduğu belirtildi.

Van'da su kolilerinin altından 27 kilo 794 gram eroin çıktı VİDEO

SU KOLİSİ ALTINA EROİN GİZLEDİLER

Van Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, “Durdurulan minibüste narkotik madde arama köpeği Lina ile birlikte yapılan detaylı aramada, araçta bulunan su kolilerinin altındaki 2 adet çuval içerisinde 54 paket halinde toplam 27 kilo 794 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir.





TUTUKLANDI

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü M.S., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.



















VAN'IN HASSAS BURUNLARI

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, hassas burunlu özel köpekler sayesinde uyuşturucu operasyonlarında sonuca daha hızlı ulaşıyor.

İşte Van'da ele geçirilen uyuşturuculardan bazıları ve köpeklerin gurur pozlar.