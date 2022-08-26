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    Van'da düzensiz göçmen taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı

    Van'da içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu minibüs kamyonete çarptı. Kazada 1 kişi ölürken, 13 kişi ise yaralandı.
    • 26.08.2022 - 22:21
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 22:27
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    Van'da düzensiz göçmen taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı

    Akşam saatlerinde Van-Tatvan kara yolu üzerindeki Gevaş Kavşağı'nda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve düzensiz göçmen taşıyan 72 ED 382 plakalı minibüs, kavşakta Ramazan A. iradesindeki 06 U 7803 plakalı kamyonete çarptı.

    13 kişi yaralandı

    Kazada kamyonette bulunan bir kadın hayatını kaybederken, her iki araçtaki 13 kişi ise yaralandı.

    İHA'nın haberine göre, kazanın ardından minibüsün sürücüsü olay yerinden kaçarken, bölgeye ise Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Van'da düzensiz göçmen taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı VİDEO


    Van da düzensiz göçmen taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı #1

    Soruştruma başlatıldı

    Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

    Van da düzensiz göçmen taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı #2

    Van da düzensiz göçmen taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı #3

    Van da düzensiz göçmen taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı #4

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