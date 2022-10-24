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- Van'da ekmek pişiren kadın tandıra düşerek can verdi
Van'da ekmek pişiren kadın tandıra düşerek can verdi
Muradiye ilçesinde ekmek yapmak üzere tandırın başına geçen 55 yaşındaki kadın, dengesini kaybetti. Tandırın içine düşen talihsiz kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- 24.10.2022 - 17:23
- Güncelleme : 24.10.2022 - 17:31
Van'ın Muradiye ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.
İlçe merkezinde bulunan Kandanlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, 55 yaşındaki Şerife Çoksu, ekmek pişirirken dehşeti yaşadı.
Tandıra düştü
Tam bu sırada dengesini kaybeden talihsiz kadın, ateş yükselen tandıra düştü.
Yakınları tarafından tandırdan çıkartılan ve vücudunun büyük bölümünde yanık oluşan Çoksu, Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybetti
İHA'nın haberine göre Çoksu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.