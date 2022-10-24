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Van'da ekmek pişiren kadın tandıra düşerek can verdi

Van'da ekmek pişiren kadın tandıra düşerek can verdi

Muradiye ilçesinde ekmek yapmak üzere tandırın başına geçen 55 yaşındaki kadın, dengesini kaybetti. Tandırın içine düşen talihsiz kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.