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    Van’da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

    Yol çalışmaları sırasında ekipleri beklemeden kendi başına trafodaki elektriği kesmeye çalışan işçi, akıma kapılarak yaralandı.
    • İHA
    • 15.05.2021 - 12:55
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 13:03
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    Van’da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

    Van’ın İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan yol çalışmasında bir işçi ölümden döndü.

    Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekiplerini beklemeyen H.T. isimli işçi, trafodaki elektriği kendi başına kesmeye kalkıştı.

    Bir anda elektrik akımına kapılıp yaralandı.

    İşçinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Özel araç ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Van’da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı VİDEO

    Van’da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı #1

    Van’da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı #2

    Van’da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı #3

    Van’da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı #4

    Van’da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı #5

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