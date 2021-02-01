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    Van'da elektrik teline dokunan 8 yaşındaki çocuk akıma kapıldı

    Van'ın Başkale ilçesinde, evlerinin önünde kar topu oynarken yerdeki elektrik teline temas ederek akımına kapılan 8 yaşındaki Şiyar Akkuş, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 01.02.2021 - 11:21
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    Van'da elektrik teline dokunan 8 yaşındaki çocuk akıma kapıldı

    Van Başkale'ye bağlı Uğurlu Mahallesi'ndeki evlerinin önünde 2 kardeşi ile kar topu oynayan 8 yaşındaki Şiyar Akkuş, yerdeki elektrik teline temas edince akıma kapıldı.

    Şiyar yere yığılırken, kardeşleri durumu ailelerine bildirdi.

    Aile, Şiyar'ı hastaneye götürmek için yola çıktı. Bu sırada ihbar üzerine yolda sağlık görevlilerince küçük Şiyar, ambulansa alındı.

    KURTARILAMADI

    Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Şiyar Akkuş, Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şiyar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

    Şiyar Akkuş'un cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne gönderildi.

    Otopsi işleminin tamamlanmasının ardından Uğurlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Küçük çocuğun ölümü, ailesini yasa boğdu.

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    Van da elektrik teline dokunan 8 yaşındaki çocuk akıma kapıldı #7

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