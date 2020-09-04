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    Van’da emniyet, 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Polis ekiplerinin Gevaş'ta yaptığı operasyon sonucu 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
    • İHA
    • 04.09.2020 - 09:00
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    Van’da emniyet, 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Van Emniyet Müdürlüğü, Gevaş'ta uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdiğine dair açıklama yaptı.

    Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gevaş ilçesinde seyir halinde bulunan 07 plaka sayılı çekiciye bağlı dorseden şüphelenilmesi üzerine arama yapıldığı belirtildi.

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    Açıklamada, “Narkotik madde arama köpeği Oscar ile birlikte yapılan detaylı aramada, dorsenin sırt kısmına zulalanmış vaziyette 14 paket halinde toplam 14 kilo 295 gram eroin ile 9 paket halinde toplam 9 kilogram metamfetamin maddeleriele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü M.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

    Van’da emniyet, 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi #1

    Van’da emniyet, 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi #2

    Van’da emniyet, 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi #3

    Van’da emniyet, 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi #4

    Van’da emniyet, 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi #5

    Van’da emniyet, 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi #6

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