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    Van'da, evin bodrumunda saklanan 24 kaçak göçmen yakalandı

    Kaçak göçle mücadele kapsamında yapılan operasyon kapsamında, 4 katlı bir evin bodrum katından 24 kaçak göçmen çıktı.
    • 07.06.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 13:36
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    Van'da, evin bodrumunda saklanan 24 kaçak göçmen yakalandı

    Van’da, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahısların deşifresine ve kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüten polis ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi’nde kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti.

    24 kaçak göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı

    İHA’nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisinin destek verdiği operasyonda, 4 katlı evin bodrum katında 24 kaçak göçmen yakalandı.

    Kaçak göçmenler, işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.

    1 şüpheli ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Van da, evin bodrumunda saklanan 24 kaçak göçmen yakalandı #1

    Van da, evin bodrumunda saklanan 24 kaçak göçmen yakalandı #2

    Van da, evin bodrumunda saklanan 24 kaçak göçmen yakalandı #3

    Van da, evin bodrumunda saklanan 24 kaçak göçmen yakalandı #4

    Van da, evin bodrumunda saklanan 24 kaçak göçmen yakalandı #5


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