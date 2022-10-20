Van'da evlat nöbetindeki ailelerin sesi müzikle bastırılmaya çalışıldı

Oğlu PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan gözü yaşlı anne, "Gözüm hep senin yolunda. Kapım her zaman sana açık. Seni sonuna kadar bekleyeceğim" dedi.

Diyarbakır'da evlatları için eylem yapan anneler, birçok aileye umut oldu.

Hakkari, Şırnak ve Van başta olmak üzere birçok ilde bulunan HDP binalarının önünde bir araya gelen aileler, haklı eylemlerini sürdürüyor.

Vanlı aileler, 47'nci haftada da toplanarak ellerindeki Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla yürüyüş yaptı.

Ailelerin sesini müzikle bastırmaya çalıştılar

HDP binasına kadar süren yürüyüşte polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Aileler, binanın önünde "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

DHA'nın aktarımına göre; HDP İl Başkanlığı binasından ise ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı.

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü VİDEO



"Gözüm hep senin yolunda"

Hakkari'den evlat nöbetine gelen annelerden Zümrüt Salim, oğlunun PKK tarafından kaçırıldığını belirterek, "Oğlum hafızlık okuyordu. HDP benim oğlumu kaçırarak PKK'ya verdi. Oğlumu istiyorum, onlar için büyütmedim. Sadece evlatlarımızı istiyoruz. Buradan çağrıda bulunmak istiyorum; oğlum, dön gel, perişan haldeyim. Gözüm hep senin yolunda. Kapım her zaman sana açık. Seni sonuna kadar bekleyeceğim." dedi

























