Haberler

3. Sayfa Haberleri

Van’da fırın çalışanı, ekmek hamuru ile top gibi oynadı

Van’da fırın çalışanı, ekmek hamuru ile top gibi oynadı

Bir ekmek fırının imalathanesinde çalışanlar, ekmek hamuru ile top gibi oynadı. Hijyen kurallarını hiçe sayan gençlerin o anları, kameraya yansıdı.