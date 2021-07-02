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- Van’da fırın çalışanı, ekmek hamuru ile top gibi oynadı
Van’da fırın çalışanı, ekmek hamuru ile top gibi oynadı
Bir ekmek fırının imalathanesinde çalışanlar, ekmek hamuru ile top gibi oynadı. Hijyen kurallarını hiçe sayan gençlerin o anları, kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 02.07.2021 - 11:01
- Güncelleme : 02.07.2021 - 11:15
Van’ın Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesi’ndeki bir ekmek fırınının imalathanesinde çalışan gençler, ekmek hamuru ile top gibi oynadı.
Şahıslardan biri, hamuru defalarca tekmeleyip havaya fırlattı.
Hamur birçok kez yere düşerken, başka bir şahıs ise yerde kaymaya çalıştı.
Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı o anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
“ŞİMDİ BUNU EKMEK YAPIP MİLLETE SATACAK”
O anları kayıt altına alan şahıslardan birinin, “Bakın bakın ustaya bakın. Şimdi onu ekmek yapıp millete satacak.” dediği duyuldu.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, kullanıcılardan büyük tepki topladı.
Van’da fırın çalışanı, ekmek hamuru ile top gibi oynadı VİDEO