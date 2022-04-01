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- Van'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı, 11 kadın kurtarıldı
Van'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı, 11 kadın kurtarıldı
İpekyolu'ndaki otelde fuhuş yapıldığı ihbarıyla harekete geçerek, 2 kişiyi tutukladı. Zorla tutulan 11 kadın ise ekiplerce kurtarıldı.
- DHA
- 01.04.2022 - 16:24
- Güncelleme : 01.04.2022 - 17:03
Van'ın İpekyolu ilçesinde, fuhuş ihbarı alan polis ekipleri, harekete geçti.
İhbar edilen otele baskın düzenleyen ekipler, 3 kişiyi yakaladı.
11 KADIN KURTARILDI
Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçundan 3 kişi gözaltına alınırken, 11 kadın ise kurtarıldı.
3 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Van'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı, 11 kadın kurtarıldı VİDEO