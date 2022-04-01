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    Van'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı, 11 kadın kurtarıldı

    İpekyolu'ndaki otelde fuhuş yapıldığı ihbarıyla harekete geçerek, 2 kişiyi tutukladı. Zorla tutulan 11 kadın ise ekiplerce kurtarıldı.
    • DHA
    • 01.04.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 17:03
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    Van'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı, 11 kadın kurtarıldı

    Van'ın İpekyolu ilçesinde, fuhuş ihbarı alan polis ekipleri, harekete geçti.

    İhbar edilen otele baskın düzenleyen ekipler, 3 kişiyi yakaladı.

    11 KADIN KURTARILDI

    Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçundan 3 kişi gözaltına alınırken, 11 kadın ise kurtarıldı.

    3 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

    Van'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı, 11 kadın kurtarıldı VİDEO

    Van da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı, 11 kadın kurtarıldı #1

    Van da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı, 11 kadın kurtarıldı #2

    Van da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı, 11 kadın kurtarıldı #3


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