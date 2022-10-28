Van’da fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda polis ekipleri 3 şüpheliyi tutuklarken toplamda 5 mağdur kadını da yakaladı.

Van’ın İpekyolu ilçesinde Van Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince kamu düzeninin sağlanması için ‘Fuhuş, Fuhuşa Aracılık, Teşvik, Zorlama, Yer ve İmkan Sağlama’ suçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

3 kişi tutuklandı

Polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklanırken, 2'si yabancı uyruklu toplamda 5 mağdur kadın yakalandı.

Sınır dışı edildiler

İHA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonuna gerçekleştirilen operasyonda; ‘Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Zorlama’ suçunu işlediği tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Operasyonda ayrıca 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 5 mağdur kadın yakalanmış, yabancı uyruklu mağdur kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir." denildi.

Van’da fuhuş operasyonu sonucu 3 kişi tutuklandı ViDEO