Van’da gıda kolisinde naneyle kaplanan 10 kilo eroin ele geçirildi

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, gıda paketinin tabanına zulalanmış ve naneyle kaplanmış 10 kilo 120 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde arama yapıldı.

KÖPEK KOKU ALMASIN DİYE NANE İLE KAPLADI

Narkotik madde arama köpeği Zeyna ile birlikte yapılan detaylı aramada, 1 adet gıda kolisinin tabanına zulalanmış ve köpeğin koku alması engellenmeye çalışmak için de naneyle kaplanmış 10 kilo 120 gram eroin maddesi ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan E.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Van'da naneyle kaplanan 10 kilo eroin ele geçirildi VİDEO