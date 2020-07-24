Van'da gizlediği uyuşturucuyla havaalanında yakalandı

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Kasık bölgesine uyuşturucu saklayarak uçağa binmek isteyen şahıs, emniyet görevlileri tarafından yaka paça yakalandı.

Van’da bulunan Ferit Melen Havalimanı'nda bir vatandaş şüpheli tavırları ile şube müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti.

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına giden D.U. isimli şahıs, kontrol noktasından geçtiği sırada şüphe uyandırdı.

KASIK BÖLGESİNE SAKLAMIŞ

Şüphe üzerine üzeri aranan şahsın kasık bölgesinden 123 gram metamfetamin çıktı.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan üst aramasında, iç çamaşırının kasık bölgesine zulalanmış vaziyette toplam 123 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan D.U. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.





