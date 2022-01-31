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Van’da, göçmen kaçakçılarına operasyon
Göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i Afganistan, 1'i İran uyruklu olmak üzere toplamda 5 organizatör, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
- DHA
- 31.01.2022 - 09:44
Van’da, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Ocak'ta göçmen ticareti yapanlara yönelik 4 operasyon düzenledi.
Organizatör oldukları belirlenen 1'i Afganistan, 1'i İran uyruklu olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.