Van’da, göçmen kaçakçılarına operasyon

Göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i Afganistan, 1'i İran uyruklu olmak üzere toplamda 5 organizatör, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.