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    Van’da, göçmen kaçakçılarına operasyon

    Göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i Afganistan, 1'i İran uyruklu olmak üzere toplamda 5 organizatör, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
    • DHA
    • 31.01.2022 - 09:44
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    Van’da, göçmen kaçakçılarına operasyon

    Van’da, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Ocak'ta göçmen ticareti yapanlara yönelik 4 operasyon düzenledi.

    Organizatör oldukları belirlenen 1'i Afganistan, 1'i İran uyruklu olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

    TUTUKLANDILAR

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Van’da, göçmen kaçakçılarına operasyon #1

    Van’da, göçmen kaçakçılarına operasyon #2


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