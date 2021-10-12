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Van’da göçmen kaçakçılarının evinden 55 bin 900 lira çıktı

Van’da göçmen kaçakçılarının evinden 55 bin 900 lira çıktı

Gömen kaçakçılığı yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 Afganistan uyruklu şahsın evinde aramalar yapıldı. Aramalarda 55 bin 900 lira ele geçirildi.