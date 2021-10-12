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    Van’da göçmen kaçakçılarının evinden 55 bin 900 lira çıktı

    Gömen kaçakçılığı yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 Afganistan uyruklu şahsın evinde aramalar yapıldı. Aramalarda 55 bin 900 lira ele geçirildi.
    • DHA
    • 12.10.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 17:45
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    Van’da göçmen kaçakçılarının evinden 55 bin 900 lira çıktı

    Van’da, göçmen kaçakçıları ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

    İpekyolu ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 Afganistan uyruklu şahsın evlerinde aramalar yapıldı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Adreste yapılan aramalarda, 55 bin 900 lira (26.650.000 İran tümeni), telefon, banka kartı ve içinde para alışveriş çizelgeleri bulunan defter ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

    Van’da göçmen kaçakçılarının evinden 55 bin 900 lira çıktı VİDEO

    Van’da göçmen kaçakçılarının evinden 55 bin 900 lira çıktı #1

    Van’da göçmen kaçakçılarının evinden 55 bin 900 lira çıktı #2

    Van’da göçmen kaçakçılarının evinden 55 bin 900 lira çıktı #3

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