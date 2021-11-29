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    Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 18 kişi hakkında işlem yapıldı

    Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3’ü yabancı 18 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı. Toplam 85 bin lira ceza kesildi.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 10:06
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    Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 18 kişi hakkında işlem yapıldı

    Van'da, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

    Bu kapsamda kaçakçılık yapan organizatörlere yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 18 kişiye işlem yapıldı.

    Konuya ilişkin açıklama, Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapıldı.

    TOPLAM 85 BİN 104 TL CEZA

    Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 22 - 28 Kasım 2021 tarihleri arasında 8 planlı ve ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda 3’ü yabancı 18 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 85 bin 104 TL idari para cezası uygulanmıştır.” denildi.

    Van da göçmen kaçakçılığı yapan 18 kişi hakkında işlem yapıldı #1

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