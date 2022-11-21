Petrol
87.03
-0.67%
Euro
19.1317
-0.54%
Dolar
18.5857
-0.13%
Altın
1.043
-0.25%
Borsa
4527
0.00%
Bitcoin
311.618
-2.07%
BTXN Coin
6.10
-2.08%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Van’da göçmen kaçakçılığı yapan 9 organizatör tutuklandı

    14-20 Kasım tarihleri arasında yapılan 6 operasyon sonucunda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 9 organizatör tutuklandı.
    • 21.11.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 09:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van’da göçmen kaçakçılığı yapan 9 organizatör tutuklandı

    Van’da, yurda yasa dışı yollardan giriş yapan kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor…

    İl genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahıs veya şahısların deşifre edilmesi ve kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü, 14-20 Kasım tarihleri arasında, bu kapsamda 6 operasyon düzenlendiğini duyurdu. 9 organizatör hakkında adli işlem yapılırken, 7 organizatör tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü açıklaması

    İHA’nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 14-20 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan 6 ayrı operasyonda; 9 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 7 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca ise el konulmuştur. Ayrıca ‘Göçmen Kaçakçılığı Yapma’ suçundan aranması olan 2 organizatör yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır.”

    Van’da göçmen kaçakçılığı yapan 9 organizatör tutuklandı #1


    Hıncal Uluç hayatını kaybetti
    İç Haber

    Hıncal Uluç hayatını kaybetti

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Küresel piyasalar, yeni haftaya negatif başladı
    Ekonomi

    Küresel piyasalar, yeni haftaya negatif başladı

    Görüş Bildir