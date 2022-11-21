Van’da göçmen kaçakçılığı yapan 9 organizatör tutuklandı

14-20 Kasım tarihleri arasında yapılan 6 operasyon sonucunda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 9 organizatör tutuklandı.

Van’da, yurda yasa dışı yollardan giriş yapan kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor…

İl genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahıs veya şahısların deşifre edilmesi ve kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, 14-20 Kasım tarihleri arasında, bu kapsamda 6 operasyon düzenlendiğini duyurdu. 9 organizatör hakkında adli işlem yapılırken, 7 organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü açıklaması

İHA’nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 14-20 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan 6 ayrı operasyonda; 9 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 7 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca ise el konulmuştur. Ayrıca ‘Göçmen Kaçakçılığı Yapma’ suçundan aranması olan 2 organizatör yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır.”