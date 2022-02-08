Euro
15.56
0.03%
Dolar
13.63
0.33%
Altın
798.97
0.34%
Borsa
2006
0.43%
Bitcoin
595.102
1.01%
BTXN Coin
31.10
-6.24%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Hafif yağmur 3 C

    Van'da göçmen kaçakçılığı yapan şahıs tutuklandı

    Jandarma ekiplerinin durdurduğu bir kamyonda, 130 göçmen ele geçirilirken kamyonet şoförü S.A isimli şahıs, gözaltına alınarak tutuklandı.
    • İHA
    • 08.02.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 16:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da göçmen kaçakçılığı yapan şahıs tutuklandı

    Van'ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Alparslan Karakol Komutanlığı ekipleri, Ünseli Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları kamyonette arama yaptı.

    130 GÖÇMEN YAKALANDI

    Yapılan aramada, kamyonette 130 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen S.A. isimli kamyon şoförü gözaltına alındı.

    GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.A., Muradiye Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak, Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

    Van da göçmen kaçakçılığı yapan şahıs tutuklandı #1

    Van da göçmen kaçakçılığı yapan şahıs tutuklandı #2

     


    Görüş Bildir