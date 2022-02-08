Van'da göçmen kaçakçılığı yapan şahıs tutuklandı

Jandarma ekiplerinin durdurduğu bir kamyonda, 130 göçmen ele geçirilirken kamyonet şoförü S.A isimli şahıs, gözaltına alınarak tutuklandı.

Van'ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Alparslan Karakol Komutanlığı ekipleri, Ünseli Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları kamyonette arama yaptı.

130 GÖÇMEN YAKALANDI

Yapılan aramada, kamyonette 130 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen S.A. isimli kamyon şoförü gözaltına alındı.

GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.A., Muradiye Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak, Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.