Euro
11.1924
1.02%
Dolar
9.6026
1.08%
Altın
553.67
1.55%
Borsa
1.48
1.68%
Bitcoin
589.959
-0.93%
BTXN Coin
21.08
-1.95%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Van'da göçmen kaçakçılığından aranan şahıs, hırsızlıktan yakalandı

    Göçmen kaçakçılığı suçundan aranan şüpheli, hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinden yakalanarak tutuklandı.
    • DHA
    • 23.10.2021 - 16:49
    • Güncelleme : 23.10.2021 - 16:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da göçmen kaçakçılığından aranan şahıs, hırsızlıktan yakalandı

    Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    Bu kapsamda 2 iş yeri, kurum ve otomobilden hırsızlık yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

    Ekipler, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi.

    GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDAN SUÇ KAYDI ÇIKTI

    Toplam bin 600 lira ve bin 500 lira değerinde cep telefonu çaldığı belirlenen ve hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan arama kaydı bulunan şüpheli, İpekyolu ilçesinde gözaltına aldı.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

    Van'da göçmen kaçakçılığından aranan şahıs, hırsızlıktan yakalandı VİDEO

    Van da göçmen kaçakçılığından aranan şahıs, hırsızlıktan yakalandı #1

    Van da göçmen kaçakçılığından aranan şahıs, hırsızlıktan yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir