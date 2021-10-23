Göçmen kaçakçılığı suçundan aranan şüpheli, hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinden yakalanarak tutuklandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 2 iş yeri, kurum ve otomobilden hırsızlık yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Ekipler, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDAN SUÇ KAYDI ÇIKTI

Toplam bin 600 lira ve bin 500 lira değerinde cep telefonu çaldığı belirlenen ve hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan arama kaydı bulunan şüpheli, İpekyolu ilçesinde gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığından aranan şahıs, hırsızlıktan yakalandı VİDEO







