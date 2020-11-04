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    Van'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü 7 yaralı

    Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün belediye otobüsüne çarptığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
    • AA
    • 04.11.2020 - 23:49
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    Van'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü 7 yaralı

    Yasa dışı yollarla yurda giren kaçak göçmenlerin bulunduğu 65 DD 026 plakalı minibüs, Van-Erciş kara yolunun 10. kilometresinde Erciş istikametine giden Van Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüyle çarpıştı.

    Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüsteki bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 7 kişi ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Van da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü 7 yaralı #1

    DİĞER GÖÇMENLER KAÇTI

    Kazanın ardından minibüsün sürücüsü ile diğer kaçak göçmenler, karanlıktan yararlanarak olay yerinden kaçtı.

    Van da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü 7 yaralı #2

    Güvenlik güçleri, sürücü ile düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü sağlanıyor.

    Van da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü 7 yaralı #3

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