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- Van’da gümrük kaçağı malzemeler ve el bombası ele geçirildi
Van’da gümrük kaçağı malzemeler ve el bombası ele geçirildi
- 24.10.2022 - 09:26
Van’da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde çalışmalar gerçekleştirdi.
17-23 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında, birçok kaçak ürünün yanı sıra bir de el bombası ele geçirildi.
Ele geçirilenler
Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“17-23 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; ‘5607 SKM’ çerçevesinde bin 460 paket sigara, 405 litre akaryakıt, bin 330 paket elektronik sigara likiti ele geçirilmiştir.
‘Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Bulundurulması veya El Değiştirmesi Suçu’ bünyesinde yapılan çalışmalarda 1 adet el bombası ele geçirilmiştir.
13 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı
‘Resmi Belgede Sahtecilik Suçu’ çerçevesinde yapılan çalışmalarda ise 2 adet sahte ikametgah belgesi ve 1 adet sahte doktor raporu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olayda, 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır.”