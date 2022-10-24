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    Van’da gümrük kaçağı malzemeler ve el bombası ele geçirildi

    Kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ve sahte belgenin yanı sıra 1 el bombası ele geçirildi.
    • 24.10.2022 - 09:26
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    Van’da gümrük kaçağı malzemeler ve el bombası ele geçirildi

    Van’da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde çalışmalar gerçekleştirdi.

    17-23 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında, birçok kaçak ürünün yanı sıra bir de el bombası ele geçirildi.

    Ele geçirilenler

    Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “17-23 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; ‘5607 SKM’ çerçevesinde bin 460 paket sigara, 405 litre akaryakıt, bin 330 paket elektronik sigara likiti ele geçirilmiştir.

    ‘Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Bulundurulması veya El Değiştirmesi Suçu’ bünyesinde yapılan çalışmalarda 1 adet el bombası ele geçirilmiştir.

    13 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

    ‘Resmi Belgede Sahtecilik Suçu’ çerçevesinde yapılan çalışmalarda ise 2 adet sahte ikametgah belgesi ve 1 adet sahte doktor raporu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olayda, 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır.”

    Van’da gümrük kaçağı malzemeler ve el bombası ele geçirildi #1

    Van’da gümrük kaçağı malzemeler ve el bombası ele geçirildi #2

    Van’da gümrük kaçağı malzemeler ve el bombası ele geçirildi #3


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