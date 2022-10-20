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    Van'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3'ü ağır, 8 yaralı

    Erciş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü ağır, 8 kişi yaralandı.
    • 20.10.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 16:38
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    Van'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3'ü ağır, 8 yaralı

    Van-Ağrı kara yolu Yıldırım Kavşağı'nda, Erciş yönüne giden 53 DD 230 plakalı otomobil ile 07 FA 267 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

    Kazada araçlarda bulunan 1'i çocuk, 8 kişi yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    3’ünün durumu ağır

    Tedaviye alınan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

    Van da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 ü ağır, 8 yaralı #1

    Van da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 ü ağır, 8 yaralı #2

    Van da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 ü ağır, 8 yaralı #3

    Van da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 ü ağır, 8 yaralı #4

    Van da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 ü ağır, 8 yaralı #5

    Van da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 ü ağır, 8 yaralı #6


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