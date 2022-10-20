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- Van'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3'ü ağır, 8 yaralı
Van'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3'ü ağır, 8 yaralı
Erciş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü ağır, 8 kişi yaralandı.
- 20.10.2022 - 16:08
- Güncelleme : 20.10.2022 - 16:38
Van-Ağrı kara yolu Yıldırım Kavşağı'nda, Erciş yönüne giden 53 DD 230 plakalı otomobil ile 07 FA 267 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 1'i çocuk, 8 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
3’ünün durumu ağır
Tedaviye alınan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.