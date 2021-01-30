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    Van'da hasta bebek, 4 saatlik yol çalışmasıyla hastaneye götürüldü

    Ateşi çıkan 5 aylık bebek, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolun 4 saatlik çalışmayla açılmasının ardından hastaneye götürülebildi.
    • DHA
    • 30.01.2021 - 12:09
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    Van'da hasta bebek, 4 saatlik yol çalışmasıyla hastaneye götürüldü

    Van genelinde dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle 117 mahalle ve 200 mezra yolu ulaşıma kapandı.

    Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

    Merkez İpekyolu ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan kırsal Ortanca Mahallesi'nde aniden ateşi yükselen 5 aylık bebeğin ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi.

    8 MAHALLEYE ULAŞIM SAĞLAYAN YOL AÇILDI

    Ambulansla mahalleye ulaşılamayınca İpekyolu Grup Amirliği'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saatlik çalışmayla 8 mahalleye ulaşımın sağlandığı yol açıldı.

    BEBEK TEDAVİYE ALINDI

    Bebek de sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

    Van da hasta bebek, 4 saatlik yol çalışmasıyla hastaneye götürüldü #1

    Van da hasta bebek, 4 saatlik yol çalışmasıyla hastaneye götürüldü #2

    Van da hasta bebek, 4 saatlik yol çalışmasıyla hastaneye götürüldü #3

    Van da hasta bebek, 4 saatlik yol çalışmasıyla hastaneye götürüldü #4

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