Van’ın Başkale ilçesinde hasta taşıyan ambulansın kontrolden çıkarak yan yatması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere Geçidi’nde meydana geldi.

Başkale’den alınan hastayı Van il merkezine getirmek isteyen sağlık ekiplerinin yönetimindeki ambulans, Güzeldere Geçidi’nde yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazazedeler hafif yaralandı

Kazada hasta, hasta refakatçisi ve 3 sağlık personeli olmak üzere 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar bölgeye gelen başka ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Van'da hasta taşıyan ambulans yan yattı: 5 yaralı VİDEO

