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    Van'da hastaya almaya giden ekiplerin kar seferberliği

    Van'ın Gürpınar ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan Adil Öner (31), UMKE ve sağlık ekiplerinin 8 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
    • DHA
    • 29.01.2022 - 16:30
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    Van'da hastaya almaya giden ekiplerin kar seferberliği

    Van'ın Gürpınar ilçesinin kırsal Yukarı Çepkenli Mahallesi'ne bağlı Beşparmak Mezrası'nda, daha önce apandisit ameliyatı geçiren Adil Öner, karın ağrısı şikayeti yaşamaya başladı.

    Kar nedeniyle yollar kapalı olduğu için kendi imkanlarıyla Öner’i hastaneye götüremeyen aile, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Yola çıkan ekipler, mezraya ulaşamadı.

    BÖLGEYE GİDERKEN ÇIĞ DÜŞTÜ

    Bunun üzerine UMKE’den yardım istendi. UMKE ve sağlık ekipleri bölgeye giderken, yola çığ düştüğü görüldü.

    ELLERİNDE KÜREKLERLE YOLU AÇMAYA ÇALIŞTILAR

    Araçlarından inen ekipler, bir yandan küreklerle, bir yandan da elleriyle yoldaki karı temizledi.

    Ekipler, yaklaşık 8 saat sonra mezraya ulaştı.

    Yapılan ilk müdahalenin ardından Adil Öner, SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Van da hastaya almaya giden ekiplerin kar seferberliği #1

    Van da hastaya almaya giden ekiplerin kar seferberliği #2

    Van da hastaya almaya giden ekiplerin kar seferberliği #3

    Van da hastaya almaya giden ekiplerin kar seferberliği #4


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