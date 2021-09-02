Polis ekiplerinin düzenlediği hava destekli operasyonda 3 ayrı ikamette yapılan çalışmayla 48 düzensiz göçmen tespit edildi. Kaçakçılık yaptığı belirlenen 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Türkiye'ye yapılan düzensiz göçlere karşı güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri, hava destekli operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, 3 ayrı ikamette 48 düzensiz göçmen yakalandı.

DÜZENSİZ GÖÇMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.





"3 ŞAHSA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDAN İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR"

Açıklamada, “Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ilimiz İpekyolu ilçesinde helikopter destekli yapılan operasyonda, 3 ayrı ikamette yapılan aramada 48 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, olayla ilgili 3 şahsa ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.” denildi.

Van'da hava destekli operasyonla 48 göçmen yakalandı VİDEO









