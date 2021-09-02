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    Van'da hava destekli operasyonla 48 göçmen yakalandı

    Polis ekiplerinin düzenlediği hava destekli operasyonda 3 ayrı ikamette yapılan çalışmayla 48 düzensiz göçmen tespit edildi. Kaçakçılık yaptığı belirlenen 3 kişi hakkında işlem yapıldı.
    • İHA
    • 02.09.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 09:19
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    Van'da hava destekli operasyonla 48 göçmen yakalandı

    Türkiye'ye yapılan düzensiz göçlere karşı güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.

    Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri, hava destekli operasyon düzenledi.

    Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, 3 ayrı ikamette 48 düzensiz göçmen yakalandı.

    DÜZENSİZ GÖÇMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRECEK

    Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

    Van da hava destekli operasyonla 48 göçmen yakalandı #1

    "3 ŞAHSA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDAN İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR"

    Açıklamada, “Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ilimiz İpekyolu ilçesinde helikopter destekli yapılan operasyonda, 3 ayrı ikamette yapılan aramada 48 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, olayla ilgili 3 şahsa ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.” denildi.

    Van'da hava destekli operasyonla 48 göçmen yakalandı VİDEO


    Van da hava destekli operasyonla 48 göçmen yakalandı #2

    Van da hava destekli operasyonla 48 göçmen yakalandı #3

    Van da hava destekli operasyonla 48 göçmen yakalandı #4

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