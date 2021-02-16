Otomobil ve iş yerlerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 19 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü, son dönemlerdeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yürüttü.

Emniyet tarafından,11 Kasım 2020 tarihinden itibaren 3 aylık süreyle yapılan çalışmalarda il genelinde farklı tarihlerde meydana gelen 800 bin TL değerindeki oto hırsızlıkları, iş yerinden 400 bin TL değerindeki mobilya hırsızlığı ve ikametlerden çeşitli hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.

19 ŞAHIS TUTUKLANDI

19 kişinin yakalanarak tutuklandığının belirtildiği bir açıklama yapan Van Emniyet Müdürlüğü, çalınan malların ise sahiplerine teslim edildiğini aktardı.

Van'da hırsızlık operasyonu: 19 tutuklu VİDEO



EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerimizce oluşturulan özel ekip tarafından hırsızlık olaylarının şüpheli/şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; E.K., E.B., M.B., E.B., K.Ş., İ.T., A.Y., F.T., F.K., G.Ö., R.G., Y.E., A.G., N.A., Ş.D., D.E., M.K., M.O. ve M.K isimli 19 şahıs çalınan malzemelerle birlikte suçüstü yakalanmış.

Çalınan 8 ayrı oto ve mobilyalar bulunarak müştekilerine teslimi sağlanmıştır. Toplamda 32 nitelikli hırsızlık olayı aydınlatılmıştır. İsimleri geçen 19 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.” denildi.



