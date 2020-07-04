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    Van'da iç çamaşırından metamfetamin çıktı

    Havalimanında şüpheli şahsa arama yapan polis, şahsın iç çamaşırına gizlenmiş 108 gram metamfetamin ele geçirdi.
    • DHA
    • 04.07.2020 - 17:09
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    Van'da iç çamaşırından metamfetamin çıktı #1

     

    Van Ferit Melen Havalimanı'nda polis, şüpheli bir şahsa arama yaptı.

    Van'dan İstanbul'a gitmek için havalimanına gelen A.Ş. isimli şahıs, kontrol noktasından geçerken, şüpheli tavırları ile polisin dikkatini çekti.

    İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLAMIŞ

    Polis ekipleri, A.Ş.'nin yapılan üst aramasında, iç çamaşırı kasık bölgesine zulalanmış 108 gram metamfetamin ele geçirildi.

    Şüpheli, ‘uyuşturucu ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek’ suçundan gözaltına alındı.

    Van'da iç çamaşırından metamfetamin çıktı - VİDEO

    TUTUKLANDI

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Van'da iç çamaşırından metamfetamin çıktı #2

    Van'da iç çamaşırından metamfetamin çıktı #3

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