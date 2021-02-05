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    Van'da iki araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı

    Hafif ticari araç ile bir taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi hayatını kaybetti. 7 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 05.02.2021 - 16:06
    • Güncelleme : 05.02.2021 - 16:12
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    Van'da iki araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı

    Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Günbaşı Mahallesi'ndeki yol ayrımında 30 T 0026 plakalı taksi ile hafif ticari araç çarpıştı.

    Çarpışmanın şiddeti ile savrulan araçlarda bulunan 3 kişi hayatını kayberderken, 7 kişi de yaralandı.

    YARALI KURTULANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, ekipler haber verdi. Alınan ihbarlar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kazadan yaralı kurtulanlar hastaneye kaldırıldı.

    Van da iki araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı #1

    SÜRÜCÜLERİN İSİMLERİ BELLİ DEĞİL

    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cesetleri, morga kaldırıldı.

    Kazaya karışan araçların sürücülerinin isimleri ise henüz öğrenilemedi.

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    Van da iki araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı #3

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