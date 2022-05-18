Van'da iki otobüsün gizli bölmelerinde göçmenler yakalandı

Van'da iki otobüsün gizli bölmelerinde göçmenler yakalandı

Yolcu otobüslerinin koltuk arkalarına yapılan yerlere saklanan 47 göçmen, polislerin araçta arama yapmasıyla yakayı ele verdi.

Van'da görevli olan Erciş polisi, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadelesine devam ediyor.

Bu kapsamda Hamuryen Kavşağı'nda seyir halinde olan 34 FEH 614 ve 34 ELR 101 plakalı yolcu otobüslerinde şüphe üzerine arama yapıldı.

Gizli bölmelerden 47 göçmen çıktı

Aramalarda koltuk sayısının az olduğu fark edildi. Bunun üzerine ekipler, arka koltukların olduğu yerde gizli bölmeleri buldu. Koltukların sökülmesinden sonra 2'si havasızlıktan bitkin düşmüş 47 göçmen yakalandı.

3 şüpheliye gözaltı

İHA'nın haberine göre otobüs sürücüleri M.M.T, R.T. ve T.C. gözaltına alındı. Polislerin su ve yiyecek verdiği göçmenler, işlemlerinin ardından Van Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Van'da 2 otobüsün gizli bölmelerinde 47 düzensiz göçmen yakalandı