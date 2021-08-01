Van'da ikinci kez sel felaketi

Dün etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle 6 evin yıkıldığı Esenyamaç Mahallesi'nde bugün devam eden yağışlar, yeniden sele neden oldu.

Van'ın Başkale ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki 170 haneli Esenyamaç Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak, yaklaşık yarım saatin ardından bölgede sele neden oldu.

6 EV YIKILDI

Esenyamaç Mahallesi ve On İki Dere mezrasında 6 evin yıkılmasına sebep olan selde Esenyamaç'ta evleri yıkılan Kader Yurtseven (23) kaybolan kardeşi Mustafa'yı ararken sele kapılıp son anda kurtarıldı.

Selde 10 büyükbaş hayvan öldü, bazı ahırlarda da hasar meydana geldi.

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İKİNCİ KEZ SELE TESLİM

Dün yaşanan selin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bölgede bugün öğle saatlerinde yeniden sağanak başladı.

Öğle saatlerinde başlayan sağanağın ardından gelen sel nedeniyle birçok ev ve araç su altında kaldı, bazı vatandaşlar evlerinin damına ve yüksek yamaçlara çıkarak selden korunmaya çalıştı.

Jandarma ekipleri sel öncesi bölgede yaşayanlara uyarılar yaparak mahalleyi boşaltıp, halkın güvenli alanlara geçmesini sağladı.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ GÜN DAHA RİSKLİ"

Küçükbaş hayvanların da suya kapıldığı belirtilen sel ile ilgili olarak bölgeye gelen yetkililerin, inceleme yaptığı belirtildi.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Asım Solak, şöyle konuştu:

"İlk andan itibaren köyün içinde oluşan taş yığınlarını, kayaları ve çamuru temizlemek için çalışma başlattık. Tüm kurumlarımız burada. Karayolları, DSİ, Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale Belediyesi olmak üzere tüm kurumlarımızın araçlarını görevlendirdik. Mahalle içindeki temizlik çalışmalarının ilk etabını gerçekleştiriyoruz.





"HASAR TESPİTLERİ BAŞLADI"

Aynı zamanda hasar tespit çalışmaları bir yandan devam ediyor. Mağdur olan vatandaşlarımız için geçici çadır kurulumunu başlattık. Kızılay sıcak yemek dağıtıyor. Kriz anını en iyi bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki birkaç gün daha bu yağışların süreci bize rapor edildi. Sel afetine karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Dere yataklarından uzak durmaları, kendileri ve hayvanlarını korumaları açısından faydalı olacaktır."





MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başkale'de meydana gelen selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

"YARALARINIZI SARACAĞIZ"

Bölgedeki hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını aktaran Kurum, "İlk belirlemelerimize göre, 2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik. Hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarımıza müteakip evleri zarar gören vatandaşlarımız için kalıcı konutların inşa sürecini başlatacağız. Tüm vatandaşlarımızın yarasını bir an önce sarmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.