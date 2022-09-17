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    Van'da inşaatı süren tünelde göçük

    Van-Hakkari kara yolunda inşaat halindeki tünelde meydana gelen göçük nedeniyle 2 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı.
    • 17.09.2022 - 00:12
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    Van'da inşaatı süren tünelde göçük

    Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde yapımı süren tünelin son kısımlarında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

    Bazı işçiler göçük altında kaldı

    Tünelde çalışma yürüten işçilerden bazıları göçüğün altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

    Van da inşaatı süren tünelde göçük #1

    Çalışma sırasında göçük oluştu

    AA'nın haberine göre; enkaz altından kurtarılarak Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı Cemil Diyapoğlu, tünelde çalışma esnasında göçük meydana geldiğini söyledi.

    Arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken düşen toprak ve taşların altında kaldığını belirten Diyapoğlu, kendisini kurtaranlara teşekkür etti.

    Van da inşaatı süren tünelde göçük #2

    2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralı

    Olay yerine sevk edilen ekipler, göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlattı.

    Çalışmada işçilerden 2'sinin cansız bedeni göçük altından çıkarılarak Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Van da inşaatı süren tünelde göçük #3

    Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Çelikel olay yerine gelerek bilgi aldı.

    Van da inşaatı süren tünelde göçük #4

    Van da inşaatı süren tünelde göçük #5

    Van da inşaatı süren tünelde göçük #6

    Van da inşaatı süren tünelde göçük #7

    Van da inşaatı süren tünelde göçük #8


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