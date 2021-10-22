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    Van'da jandarmadan 'göçmen' operasyonu

    Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında, Afganistan ve Pakistan uyruklu olduğu tespit edilen 188 kaçak göçmen yakalandı.
    • DHA
    • 22.10.2021 - 09:51
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    Van'da jandarmadan 'göçmen' operasyonu

    Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak göçmenlerle mücadelesi sürüyor.

    Ekipler dün öğle saatlerinde Özalp ilçesi Yukarı Tulgalı Mahallesi hudut hattı gerisinde, göçmen hareketliliğini engelleme faaliyetleri kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

    188 GÖÇMEN YAKALADILAR

    Operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 172 Afganistan ve 16 Pakistan uyruklu olmak üzere 188 kaçak göçmen yakalandı.

    SINIR DIŞI EDİLECEKLER

    Göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

    Van da jandarmadan göçmen operasyonu #1

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