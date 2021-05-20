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    Van'da kaçak avlanan 1 ton 750 kilo inci kefali bulundu

    Yapılan denetimlerde, kaçak avlanan 20 çuval dolusu 1 ton 750 kilo inci kefali ele geçirildi. Balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.
    • DHA
    • 20.05.2021 - 09:11
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 09:50
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    Van'da kaçak avlanan 1 ton 750 kilo inci kefali bulundu

    Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor.

    Bu kapsamda; Tarım Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ediyor.

    20 ÇUVAL DOLUSU İNCİ KEFALİ

    Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Bendimahi Çayı'ndaki Dürükkaş Mahallesi mevkiinde yaptığı denetimlerde, kaçak avlanan 20 çuval dolusu 1 ton 750 kilo ölü inci kefali ele geçirildi. Balıklar, ekipler tarafından imha edildi.

    Van da kaçak avlanan 1 ton 750 kilo inci kefali bulundu #1

    Van da kaçak avlanan 1 ton 750 kilo inci kefali bulundu #2

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