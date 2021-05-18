Ekipler, düzenledikleri operasyon sonucunda 4 kişiye 7 bin 416 lira para cezası uyguladı.

Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

Bu kapsamda; Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Akköprü Deresi, Şamran Kanalı ve Muradiye ilçesine bağlı Ovapınar Mahallesi'nde balıkların göç ettiği bölgeye operasyon düzenledi.

7 BİN 416 LİRA PARA CEZASI

Operasyonda, kaçak avlanılmış 15 ton 200 kilogram canlı inci kefali ile 100 metre manyat tipi ağ, serpme ve 15 tırıvırı ağ ele geçirildi.

Canlı balıklar, ekiplerce yeniden suya salındı, kaçak avlanan 4 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 7 bin 416 lira para cezası uygulandı.

Van'da kaçak avlanılan 15 ton 200 kilo inci kefali suya bırakıldı ViDEO

15 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Balıkları korumak için jandarma, emniyet ve diğer kurumlarla koordineli çalışma yürüttüklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, "15 Mayıs itibarıyla sazangillerin de av yasağı başladı ve 15 Ağustos tarihine kadar bu yasaklar sürecek.

Hem inci kefali hem de sazangiller sınıfındaki balık türlerini üreme döneminde avlamak isteyen kaçak avcılara karşı ekiplerimiz gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor. Halkımızdan, üremesini gerçekleştiren balık türlerini yasak dönemde avlamamaları, satmamaları ve tüketmemeleri konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.