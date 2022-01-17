Van'da kaçak göçmen çamaşır makinesinin arkasında yakalandı

Kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen 50 ayrı operasyonda 20 organizatör tutuklanırken bir göçmen, polislerin dikkati sayesinde çamaşır makinesinin arkasında saklanırken bulundu.

Polis ekiplerinin hız kesmeden devam ettiği kaçak göçmen operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

Van’da polis ekiplerince düzenlenen 50 ayrı operasyonda 20 organizatör tutuklanırken, çamaşır makinesinin arkasına saklanan bir göçmen ise polisin dikkati sayesinde yakalandı.

SAHTE İKAMET BELGESİNE EL KONULDU

Açıklamada, “16 Ocak 2022 tarihinde ilimiz İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir eve yapılan operasyonda; 8 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, organizatör olduğu tespit edilen 3 şüpheli şahıs (2 Afgan uyruklu) hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ev kiralamada kullandıkları tespit edilen 2 adet sahte ikamet izin belgesine de el konulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

20 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Açıklamada, 1-16 Ocak tarihleri arasında il genelinde 50 planlı operasyon yapıldığı da belirtilerek, “Yapılan operasyonlarda; 71 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmış. 28 araca el konulmuş ve 20 şahıs tutuklanmıştır. Araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere toplam 615 bin 191 TL idari para cezası uygulanmıştır.” diye belirtildi.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN ARKASINA SAKLANDI

Operasyonda çamaşır makinesinin arkasına saklanan bir göçmen ise polislerin dikkati sayesinde yakalandı.