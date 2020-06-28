Van'da kaçak göçmen minibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 41 yaralı

Van'da kaçak göçmen minibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 41 yaralı

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Kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs ile karşıdan gelen otomobil birbirine girdi.

Van'ın Muradiye ilçesinde dün 23:30 sıralarında kaza meydana geldi.

Ülkeye yasa dışı yollarla sokulan Pakistan ve Afganşstan uyruklu 42 kaçak göçmenin bulunduğu minibüs, Yumaklı Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

1 ÖLÜ, 41 YARALI

41 göçmenin yaralandığı kazada, 1 göçmen de hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri, göçmenleri ambulanslarla Van, Muradiye ve Erciş'teki devlet hastanelerine kaldırıldı.

KAÇAKÇILAR GÖZALTINDA

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, organizatör olduğu belirtilen H.D. ve M.Y., cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.