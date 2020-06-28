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    Van'da kaçak göçmen minibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 41 yaralı

    Kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs ile karşıdan gelen otomobil birbirine girdi.
    • DHA
    • 28.06.2020 - 11:22
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    Van'da kaçak göçmen minibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 41 yaralı #1

     

    Van'ın Muradiye ilçesinde dün 23:30 sıralarında kaza meydana geldi.

    Ülkeye yasa dışı yollarla sokulan Pakistan ve Afganşstan uyruklu 42 kaçak göçmenin bulunduğu minibüs, Yumaklı Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

    1 ÖLÜ, 41 YARALI

    41 göçmenin yaralandığı kazada, 1 göçmen de hayatını kaybetti.

    Çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri, göçmenleri ambulanslarla Van, Muradiye ve Erciş'teki devlet hastanelerine kaldırıldı.

    KAÇAKÇILAR GÖZALTINDA

    Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, organizatör olduğu belirtilen H.D. ve M.Y., cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

     

     

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