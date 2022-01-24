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    Van'da kaçak göçmen operasyonu: 17 organizatör tutuklandı

    Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 3 Afgan ve 3 İran uyruklu olmak üzere 19 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Yabancı uyruklu 6 şahıs ile 17 şahıs tutuklandı.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 09:23
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    Van'da kaçak göçmen operasyonu: 17 organizatör tutuklandı

    Van’da, ülkeye yasa dışı girişlerin engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor…

    Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    9 PLANLI VE ANİ OPERASYON YAPILDI

    Açıklamada, “Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 17-23 Ocak 2022 tarihleri arasında 9 planlı ve ani operasyon yapılmış, yapılan operasyonlarda 3 Afgan ve 3 İran uyruklu olmak üzere 19 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmış, yabancı uyruklu 6 şahıs ile birlikte 17 şahıs tutuklanmıştır. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 421 bin 876 TL idari para cezası uygulanmış, 3 araca el konulmuştur.” denildi.

    Van da kaçak göçmen operasyonu: 17 organizatör tutuklandı #1


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