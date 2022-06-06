Van'da kaçak göçmen operasyonu: 5 organizatör tutuklandı

30 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonla 11 organizatör hakkında adli işlem yapılırken, 5 organizatör tutuklandı.

Van’da, yurda yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan ve göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor…

İHA’nın haberine göre; Van Emniyet Müdürlüğü, konuya yönelik açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“İlimiz genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

“5 ayrı operasyonda, 11 organizatör hakkında adli işlem yapıldı” Bu çalışmalar çerçevesinden Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 30 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda; 11 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklanmıştır.”