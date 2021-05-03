Van’da kaçak inci kefali avına ceza

Kaçak ava karşı yürütülen operasyonlar kapsamında 350 kilogram inci kefali ele geçirildi, 150 kilogram ölü balık bulundu.

Van’da 15 Nisan-15 Temmuz arasında üremek için Van Gölü’nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasına yönelik mücadele sürüyor.

Denetimler kapsamında yapılan çalışmalarda, Edremit Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Muradiye ilçesine bağlı Karahan Mahallesi'nde balıkların göç ettiği bölgede kaçak avcılara yönelik operasyon düzenlendi.

SUYA GERİ BIRAKILDI

350 kilogram kaçak avlanmış canlı, 150 kilogram da ölü balık, sazlık alana gizlenmiş 250 metre manyat tipi ağ, 2 tulum, şambrel ve kepçe ağ ekipler tarafından ele geçirildi.

Canlı balıklar ekiplerce suya geri bırakıldı.

PARA CEZASI VERİLDİ

Kaçak avlanarak yasağı delen 2 kişi, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan 3 bin 708 lira para cezası aldı.